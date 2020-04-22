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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 بينهم لاعب بنادي اتحاد إب بنيران قيادي حوثي والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
قتل وإصيب 3 أشخاص بينهم لاعب بنادي اتحاد إب، اليوم الأربعاء، بنيران قيادي حوثي في أحد الأسواق.
وفي التفاصيل، أقدم قيادي حوثي، على قتل لاعب في أحد أندية إب، كما تسبب بإصابة شخصين آخرين.
وأوضحت مصادر محلية، أن قيادياً حوثياً أقدم اليوم في سوق الظهار على قتل لاعب نادي إتحاد إب أحمد الجراني ، كما أصاب شخص آخر بجواره.
وبحسب المصادر، فإن نيران الحوثي تسببت بجروح بالغة في شخص ثالث
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