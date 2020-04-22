- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 أبريل 2020
قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
مصادر محلية أفادت أن مواطن يدعى "عابد عبده احمد الحاج الدقن"، قتل برصاص مسلح يدعى بمديرية المخادر، شمال محافظة إب.
وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن في مدينة القاعدة وشاب في مدينة إب بحوادث منغصلة.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.