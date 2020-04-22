شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020 قتل مواطن بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

مصادر محلية أفادت أن مواطن يدعى "عابد عبده احمد الحاج الدقن"، قتل برصاص مسلح يدعى بمديرية المخادر، شمال محافظة إب. Advertisements وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن في مدينة القاعدة وشاب في مدينة إب بحوادث منغصلة. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة

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