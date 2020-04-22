الارشيف / اخبار العالم

تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار والان مع التفاصيل

الأربعاء 22 أبريل 2020

أكد تحالف رصد أن كارثة السيول التي تواجه المدن اليمنية، يفاقم الأزمة الإنسانية بأشكال عدة.

 

وتابع، عبر صفحته على موقع تويتر، أن هذه الكارثة تزيد من المخاطر الصحية و يؤدي إلى انتشار الأوبئة.

Advertisements

 

وتابع تحالف رصد: رأينا الأثر المدمر على مخيمات النزوح في مختلف المناطق اليمنية.

 

ودعا تحالف رصد جميع الأطراف الفاعلة على مساعدة المتضررين والاستجابة الطارئة لهذه الكارثة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا