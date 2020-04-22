تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار

الأربعاء 22 أبريل 2020

أكد تحالف رصد أن كارثة السيول التي تواجه المدن اليمنية، يفاقم الأزمة الإنسانية بأشكال عدة.



وتابع، عبر صفحته على موقع تويتر، أن هذه الكارثة تزيد من المخاطر الصحية و يؤدي إلى انتشار الأوبئة.

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وتابع تحالف رصد: رأينا الأثر المدمر على مخيمات النزوح في مختلف المناطق اليمنية.

ودعا تحالف رصد جميع الأطراف الفاعلة على مساعدة المتضررين والاستجابة الطارئة لهذه الكارثة