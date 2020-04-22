مقتل حوثي وإصابة مواطن بإحدى النقاط بمحافظة إب

الأربعاء 22 أبريل 2020

قالت مصادر محلية إن مسلحاً حوثياً قتل برصاص أحد المسلحين بمدينة القاعدة التابعة لمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.



وبحسب مصادر محلية فإن اشتباكات مسلحة بين أحد المواطنين، وبين أفراد من مليشيا الحوثي في نقطة حوثية بمدينة القاعدة، قتل على اثرها أحد عناصر مليشيا الحوثي وأصيب المواطن إصابة بالغة بعد خلافات بين المواطن وأفراد المليشيا.

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وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة خصوصا في نقاطها المنتشرة بمختلف مديريات المحافظة ومارست فيها عمليات قتل متعددة.

وفي موضوع آخر اعتدى مسلحون من مليشيا الحوثي تابعون لمكتب اوقاف إب الخاضع لسيطرة المليشيا، اعتدوا على مواطن يدعى "ياسر الخطيب"ـ مستأجر من مكتب الأوقاف لمحل، وأشهروا السلاح في وجهه وسط استياء واسع في أوساط المواطنين الذين حاولوا منع عملية الإعتداء.

مصادر مطلعة أكدت أن مليشيا الحوث تمارس عمليات تضيق متعمدة للمستأجرين من الأوقاف بشارع العدين أعلى سوق القات، وذلك بهدف إخراج المستأجرين وتأجير المبنى لأحد المستثمرين والذي يدعى بـ"العزاني" والمحسوب على المليشيا ومقرب من القيادي الحوثي "بندر العسل" والمعين من قبل المليشيا في منصب مدير أوقاف إب ويقوم بعمليات فساد مالي وإداري لم يسبق للمكتب أن مارسها أو عرفت من قبل.