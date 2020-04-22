شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعتقل داعشي شارك في جرائم بسوريا والعراق والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الإسبانية إن الشرطة اعتقلت أحد أهم مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين في أوروبا وذلك في بلدة ألميريا بجنوب البلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الرجل، وهو مصري قاتل في سوريا والعراق، كان يختبئ في شقة مع شخصين آخرين اعتُقلا أيضا وتعمل الشرطة على تحديد هويتهما.

وأضافت أنه ظهر في صور دعائية دموية لجرائم التنظيم. وأضاف البيان "أمضى الرجل المعتقل عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفا إجراميا بالغا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا".