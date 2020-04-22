شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار سريري على لقاح مضاد لكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

منح معهد "باول إرليش" الألماني للقاحات والأدوية الطبية الحيوية أول تصريح في ألمانيا لإجراء اختبار سريري على لقاح مرشح لأن يكون مضادا لفيروس كورونا المستجد. وأعلن المعهد اليوم الأربعاء أنه تم منح شركة "بيونتيش" للتكنولوجيا الحيوية تصريحا باختبار مادتها الفعالة على متطوعين أصحاء. وبحسب بيانات "بيونتيش"، من المخطط إجراء الاختبارات على نحو 200 متطوع. Advertisements وذكر معهد "باول إرليش" أن "ااختبار لقاحات مرشحة على الأفراد يعد علامة فارقة مهمة في الطريق نحو الوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة ضد مرض كوفيد19- بالنسبة للسكان في ألمانيا وخارجها". وأوضح المعهد أن التصريح مُنح عقب تقييم دقيق للمخاطر والمنافع المحتملة للقاح المرشح. وتتعاون شركة "بيونتيش" في تطوير اللقاح مع شركة "فايزر" العالمية للأدوية.

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