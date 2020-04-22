شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 283 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إندونيسيا 283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 7418 حالةً. وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم إنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 635.

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