شكرا لقرائتكم خبر عن أول اصابة بكورونا في مخيم للفلسطينيين قرب بعلبك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لنازحة فلسطينية من سوريا، في مخيم الجليل قرب مدينة بعلبك اللبنانية.

وأكدت في بيان لها اليوم ، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المصابة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت .

ونوهت الوكالة إلى أنها ستتكفل بتكلفة العلاج للمصابة بشكل كامل ، وسوف تتولى نقل فريق من مستشفى رفيق الحريري الحكومي الى مخيم الجليل حيث سيتم إجراء عدد من الفحوصات للاجئين داخل المخيم.