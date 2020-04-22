القضاء يصدر بيانا بشأن العنف الاسري ويشدد على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة

اصدر مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، بيانا بشأن العنف الاسري، فيما شدد على معاقبة مرتكبي هذه الجريمة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ‏استقبل اليوم وفداً نسائياً ضم السيدات النائبة آلا الطالباني رئيس تجمع البرلمانيات والنائبة ميسون ‏الساعدي والنائبة انتصار الجبوري عن لجنة المرأة النيابية وحنان الفتلاوي ‏مستشار رئيس الوزراء لشؤون المرأة وابتسام عزيز مدير عام دائرة ‏تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واضاف ان "الاجتماع ناقش ‏موضوع حالات العنف الأسري وإجراءات القضاء للحد من هذه الجريمة ومحاسبة ‏مرتكبيها".

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وأكد زيدان أن "القانون ينص على معاقبة مرتكب جريمة العنف ‏الأسري أياً كانت صفته في الأسرة، إذ لايوجد مسوغ قانوني أو شرعي يبرر ارتكاب ‏هذه الجريمة مثلها مثل بقية الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

وأبدى رئيس ‏المجلس "التوجيهات الى المحاكم المختصة بتسهيل اجراءات تسجيل شكاوى العنف ‏الأسري واتخاذ الاجراءات القانونية السريعة والرادعة بحق من يرتكب هذه الجريمة ‏اضافة الى تسهيل اجراءات حصول المرأة على حقوقها في موضوع النفقة وحضانة ‏الأولاد".