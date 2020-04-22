الجراح لـ السومرية: اعيش حاليا دور ابو بدر في الحجر المنزلي

وقال الجراح خلال استضافته في آخر حلقات برنامج خليك بالبيت الذي بثته قناة السومرية على مدى الايام الماضية، "إنني اعيش حاليا دور ابو بدر بمسلسل باب الحارة في الحجر الصحي بالبيت".

واضاف مازحا، إن "ان النساء حاليا يجلسن قدم على قدم، بينما يشرع ازواجهن بمهام عمل المنزل"، مشيرا الى أنها "مهمة مؤقتة بينما ينتهي الوباء والحجر".



وشدد الفنان السوري على ضرورة "الاخذ بالتوصيات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأدى الفنان الجراح دورا شهيرا في المسلسل السوري المعروف "باب الحارة" باجزاءه التسعة، وسجل دور الرجل الخاضع لزوجته المتسلطة.

ويتميز الجراح، بخفة دمه، وهو أفضل من جسّد اللهجة الحلبية والشامية ، كما يتمتع بصوت مقبول، يُحسن استخدامه كلما استدعت الضرورة.