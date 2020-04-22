القضاء يرد دعوى ضد وزارة الشباب بشأن مسبح الشعب

وقال الناطق الاعلامي لاتحاد السباحة حميد سلطان في حديث للسومرية نيوز، ان "محكمة بداءة الكرادة، اصدرت قرارا برد دعوى سرمد عبدالاله ضد وزارة الشباب والرياضة والذي طالب فيها المحكمة بتسليمه مسبح الشعب بصفته رئيسًا لاتحاد السباحة".وأوضح ان "المحكمة قررت رد الدعوى لعدم شرعية عبدالاله بادعائه صفة رئيس اتحاد بعد ان فقدها في اجتماع الجمعية العمومية في 13 تموز 2019".

وأضاف "وبذلك يكون هذا القرار هو الرابع الذي يبعد عبد الاله من رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة بعد قرار محكمة تحقيق الكرادة وقرار محكمة الاستئناف الرصافة بصفتها التمييزية وقرار الاتحاد الدولي".