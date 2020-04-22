الارشيف / اخبار العالم

القضاء يرد دعوى ضد وزارة الشباب بشأن مسبح الشعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-04-22 | 12:08

القضاء يرد دعوى ضد وزارة الشباب بشأن مسبح الشعب

710 مشاهدة

اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، الاربعاء، ان القضاء رد دعوى قضائية ضد وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بتسليم مسبح الشعب الأولمبي.
وقال الناطق الاعلامي لاتحاد السباحة حميد سلطان في حديث للسومرية نيوز، ان "محكمة بداءة الكرادة، اصدرت قرارا برد دعوى سرمد عبدالاله ضد وزارة الشباب والرياضة والذي طالب فيها المحكمة بتسليمه مسبح الشعب بصفته رئيسًا لاتحاد السباحة".

وأوضح ان "المحكمة قررت رد الدعوى لعدم شرعية عبدالاله بادعائه صفة رئيس اتحاد بعد ان فقدها في اجتماع الجمعية العمومية في 13 تموز 2019".

وأضاف "وبذلك يكون هذا القرار هو الرابع الذي يبعد عبد الاله من رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة بعد قرار محكمة تحقيق الكرادة وقرار محكمة الاستئناف الرصافة بصفتها التمييزية وقرار الاتحاد الدولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يرد دعوى ضد وزارة الشباب بشأن مسبح الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا