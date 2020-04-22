علق قائد القوات البرية الفريق الركن جمعه عناد سعدون الجبوري، الاربعاء، على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى انه لا يسمح لأية جهة مهما كانت التكلم نيابة عنه.
وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، "استغرب مما يثير بشأن ترشيحي من قبل جهة سياسية لمنصب وزير الدفاع"، مبينا ان "على الجميع أن يعلم انني ومنذ بدء مسيرتي العسكرية لخدمة الجيش العراقي الباسل الم التمس رضا او قبول او مجاملة أية جهة سياسية مهما كانت تسميتها".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات البرية يعلق على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.