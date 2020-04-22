قائد القوات البرية يعلق على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع

علق قائد القوات البرية الفريق الركن جمعه عناد سعدون الجبوري، الاربعاء، على انباء ترشيحه لمنصب وزير الدفاع، فيما اشار الى انه لا يسمح لأية جهة مهما كانت التكلم نيابة عنه.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، "استغرب مما يثير بشأن ترشيحي من قبل جهة سياسية لمنصب وزير الدفاع"، مبينا ان "على الجميع أن يعلم انني ومنذ بدء مسيرتي العسكرية لخدمة الجيش العراقي الباسل الم التمس رضا او قبول او مجاملة أية جهة سياسية مهما كانت تسميتها".

واضاف "انني اعلن امام الجميع عدم ترشيحي من قبل أية جهة لمنصب وزير الدفاع وسأبقى جنديا مقاتلا في صفوف جيشنا العراقي الأبي بعيدة كل البعد عن التحزبات والولائات الحزبية"، لافتا الى "انني لن اسمح لأية جهة مهما كانت التكلم نيابة عني او الإشارة إلى انتسابي لها مهما كانت الأسباب".