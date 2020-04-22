وزير الصحة: قد نعود لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل في هذه الحالة

اكد وزير الصحة، جعفر علاوي، انه من الممكن العودة لاجراءات فرض حظر التجوال الشامل اذا ارتفعت معدلات الاصابة بكورونا، فيما اشار الى ان الوزارة تراقب وضع الشارع وعدد الإصابات.

وقال علاوي في تصريح للعربي الجديد ان "العراق نجح في السيطرة على وباء كورونا مقارنة بغالبية دول الجوار وأوروبا"، مبينا أن "عدد الإصابات الجديدة اليومي يتراوح بين 25 و40 إصابة، وهذا عدد محدود وفقا للمعايير الدولية".

واضاف"وزارة الصحة عانت من قلة الإمكانيات، وتردي الوضع المالي، لكن الوضع تحسن بعد الحصول على مساعدات من بعض الدول، مثل الكويت والولايات المتحدة، فضلا عن تبرعات من مصارف ومواطنين، وأصبح لدينا ميزانية تكفي لعدة أشهر، ونسعى لتوفير أماكن لحجر المصابين، إذ يجب أن يكون لكل مصاب غرفة وسرير، وطعام جيد".

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وأشاد وزير الصحة "بتعاون المواطنين في تطبيق حظر التجول الذي أدى إلى تراجع عدد الإصابات بالفيروس"، موضحا أن "حظر التجول التدريجي سيستمر في حال نجاحه، وقد يتم تمديد العمل به بعد نهاية شهر رمضان". وبين ان "الوزارة تراقب وضع الشارع، وعدد الإصابات، وقد حققنا نجاحا حتى الآن في مواجهة الوباء، وسنعود إلى الإجراءات المشددة السابقة مثل منع التجول، وإغلاق الحدود في حال تبدل الأوضاع".

يذكر ان وزارة الصحة العراقية اعلنت امس الثلاثاء، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1602، فضلا عن تعافي 53 مصابا، ليكون إجمالي عدد المتعافين 1096، وجميعهم مواطنون عراقيون، في حين سجلت وفاة واحدة لمصاب في بغداد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 83 وفاة.