القوة الجوية.. 58 لقباً في تأريخ اول نادٍ رسمي بالعراق

رياضة 2020-04-22 | 11:43 708 مشاهدة يعتبر نادي القوة الجوية أحد أقدم وأعرق أندية العراق الرياضية على الإطلاق حيث تم تأسيسه عام 1931من قبل قيادة القوة الجوية العراقية، وأحد قطبي الكرة العراقية حينها مع نادي الحرس الملكي الذي أسسه الإنجليز إبان إنتدابهم على العراق وإستمر بعد ذلك الناديين يتنافسان فيما بينهما ومع الفرق العراقية الأخرى وقد كانت شعبية الجويين ذات الكفة الأرجح في الشارع العراقي كونه يمثل الجيش العراقي الذي يعتز به العراقيون كثيرا.

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