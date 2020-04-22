اتساع الخلافات داخل الكتل الواحدة بشأن الوزارات والتعهدات بمنح الكاظمي الحرية لم تدم

كشف مصدر سياسي، عن اتساع الخلافات داخل الكتل الواحدة بشأن تقاسم الوزارات، فيما اشار الى ان التعهدات بمنح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الحرية باختيار الوزراء لم تدم.

وقال المصدر المطلع على مشاورات الكتل السياسية في الساعات الأخيرة أنّ "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يسعى إلى حسم المشاورات التي تحولت إلى مفاوضات بالفترة الأخيرة بينه وبين الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "تعهدات منحه الحرية في اختيار وزرائه وتشكيل حكومته لم تدم.

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واضاف ان "اغلب القوى السياسية الرئيسة تطالب الآن بحصص ضمن ما تسميه الاستحقاق الانتخابي"، لافتا الى "اتساع الخلافات داخل الكتل السياسية نفسها، حيال تقاسم الوزارات والمناصب الحكومية".

وتابع ان "تقديم الحكومة الذي كان من المفترض أن يتم في الأسبوع الأول من رمضان لا يبدو ممكناً".