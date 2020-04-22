شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 435 وفاة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، تسجيل 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي.



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وقالت الوزارة الإسبانية، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء مضاعفات الفيروس الوبائي بلغت نحو 21 ألفا و717 حالة.

وإسبانيا، التي بلغ عدد الإصابات فيها أكثر 208 آلاف، هي ثالث بلد متضرر بالوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وقررت الحكومة الإسبانية تمديد إجراءات العزل حتى 9 مايو/أيار، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلا ابتداء من الأحد.