سامي الجميل: لبنان بحاجة اكثر من اي وقت الى ثورة شبابه وصباياه

رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "مجلس النواب يريد الاكمال بنفس الاداء واليوم اكثر من اي وقت مضى لبنان بحاجة الى ثورة شبابه وصباياه"، مؤكدا على أن "المجلس النيابي يجب ان يبدأ من نفسه لا من محاسبة الوزراء".

واشار الى أن "الثورة من 17 تش الى اليوم لم يحضرها اي من الزملاء ولم يستوعب أحد اي طريقة عمل جديدة يريدون والبعض يتلطى بشعارات".

واضاف: "لائيس مجلس النواب نبيه بري نصب نفسه ناطق رسمي باسم المنظومة التي ناس تريد ان تغيرها وهو يرى ان المجلس لا دخل له بالناس واضطررت ان اذكره انه لولا الناس لما كان هذا المجلس قائم".

هذا وطالب الجميل بالتعداد عبر رفع الايادي.