أبو سعيد أسف لتصديق البرلمان على تشريع عشبة الحشيشة

أعرب مفوض ​الشرق الأوسط​ لحقوق ​الإنسان​ ومبعوث الخاص للمجلس الدولي السفير ​هيثم ابو سعيد​ عن أسفه "لتصديق البرلمان ال​لبنان​ي على تشريع عشبة ​الحشيشة​ المعروف بتسمية القنب الهندي"، مشيرا الى أن "مشروعية القنب في الاستخدام العام أو الترفيهي تختلف من بلد إلى آخر، وأن حيازة القنب غير قانونية في معظم البلدان في اتفاقية ​الأفيون​ الدولية لسنة ( 1925)".

ولفت الى أن "الحجة التي سيقت لتشريع المادة للإستعمال الطبي قد تكون مبالغ فيها حيث لبنان يفتقر إلى المراكز الطبية المتقدمة للأبحاث العلمية، لذلك إن تشريع الحشيشة يأتي في وقت مشبوه خصوصا ما قد يترتب عليه من إطارات معروفة للجميع، كما أن هناك بدائل كثيرة للإستفادة الطبية ذاتها"، موضحا أن "لبنان قد يواجه صعوبة في ترويج ذلك على المستوى القانوني في المحفل الدولي، ومن المعروف أن هذا الإجراء الجديد سيرتب عواقب وأخطار جمة على ​المجتمع اللبناني​ خصوصا أن الوضع الحالي لا يشجع على ذلك، كما أن بعض التجارب في الدول التي تشبه الواقع اللبناني لم تكن جيدة على الإطلاق وأدى تشريع الحشيشة فيها إلى ارتفاع نسبة الجرائم وعمليات الإغتصاب والخروج وحوادث مختلفة تحت تأثير المخدر".

وتمنى أن "لا يكون هذا التصديق الذي حصل في الأمس في البرلمان نقطة سلبية في ​المستقبل​ القريب وخصوصا في جلسة الإستعراض الدوري الشامل حيث يخضع لبنان الى جلسة تشمل 219 بنداً وما كان ينقصه المزيد من التعقيدات وبالأخص أن المشروع الذي تم التصديق عليه يفتقر إلى مشروع تنظيمي ولا يرتقي إلى الحاجة المطلوبة منه، وعليه قد تكون هناك دفاعات مختلفة عن الغاية الأساسية".