هيئة التعليم بحزب الله: لتذليل العقبات ومعالجة الشق القانوني ب عملية التعليم عن بعد

أكدت هيئة ​التعليم العالي​ في ​حزب الله​ على دعمها وتبنيها الكامل لحقوق الأساتذة، لافتة إلى انها "تتطلع لأن يحمل الأساتذة الهم التربوي بأرقى درجات المسؤولية و​الثبات​ في رسالتهم التربوية الإنسانية، بنفس القدر الذي يحملون تجاه القضايا النقابية المحقة.

وشددت هلى انها "واثقة من علو حسن الأمانة والمسؤولية لديهم في بقائهم إلى جانب طلابهم والناس ومعاناتهم والتخفيف ولو تربوياً عن ضائقتهم, أمام جائحة ​الكورونا​ وآثارها التي تعصف ب​لبنان​ و​العالم​".

وتمنت على "​الجامعات​ العاملة في لبنان ولاسيما ​الجامعة اللبنانية​ العمل على تذليل العقبات ومعالجة الشق القانوني في عملية التعليم عن بعد". كما ناشدت رابطة الأساتذة المتفرغين كموقع متقدم للدفاع عن الأستاذ الجامعي "لتحمل الرابطة المشروع وليصبح جزءاً من برنامج عملها في الشق الأكاديمي منه، باعتبار أن خيار التعليم عن بعد لا مفر منه مستقبلاً وهو يصب عاجلاً وآجلاً في مصلحة الطلاب التي تتقدم على ما سواها والتي نتشارك جميعاً في بذل كل الجهود لأجلها كمشروع مستقبل واعد للوطن ولأبناء الوطن".