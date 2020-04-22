سجال بين الفرزلي والجميل: تقصير ولاية المجلس هو لاسترضاء الرأي العام

شهدت جلسة ​مجلس النواب​ المنعقدة في قصر الأونيكسو سجالا حادا بين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي ورئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​، بعدما قال الفرزلي في مداخلة له أن الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو استرضاء الرأي العام ولبعض وسائل الإعلام وانه مس بكرامة المجلس.

فرد الجميل قائلاً: "ما بسمحلك"، ليعلو صوتهما داخل القاعة إلى أن تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مانعاً الجميل من الكلام.