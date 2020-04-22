شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة في قصر الأونيكسو سجالا حادا بين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، بعدما قال الفرزلي في مداخلة له أن الكلام عن تقصير ولاية المجلس هو استرضاء الرأي العام ولبعض وسائل الإعلام وانه مس بكرامة المجلس.
فرد الجميل قائلاً: "ما بسمحلك"، ليعلو صوتهما داخل القاعة إلى أن تدخّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي مانعاً الجميل من الكلام.
كانت هذه تفاصيل خبر سجال بين الفرزلي والجميل: تقصير ولاية المجلس هو لاسترضاء الرأي العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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