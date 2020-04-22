بدء توافد الوزراء والنواب الى قصر الاونيسكو للمشاركة في الجلسة التشريعية

بدأ توافد الوزراء والنواب الى ​قصر الأونيسكو​ للمشاركة في ​الجلسة التشريعية​ في يومها الثاني.

وكان ​مجلس النواب​ أقر في جلسته يوم أمس مشروع تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وصدق على اقتراح قانون يرمي لتعديل المادة 419 من قانون العقوبات. وأسقط صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى ​اللجان النيابية​ لإعادة درسها.

كما أحال رئيس المجلس ​نبيه بري​ اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ والتي تبحث ​منظومة​ القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع ​السرية المصرفية​.