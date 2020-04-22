ميشال ضاهر: تعميم حاكم مصرف لبنان سيؤدي الى انفجار اجتماعي

اشار النائب ميشال الضاهر في كلمة له خلال ​الجلسة التشريعية​ الى ان "تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ سيؤدي الى ​انفجار​ اجتماعي ومن الممكن ان يرتفع ​الدولار​ الى 6000 أو 7000 ليرة"، مشددا على ضرورة "مناقشة ​الوضع الاقتصادي​". إضغط للمزيد

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