ميقاتي:الهدف من اقتراحنا للعفو الاسراع باجراء المحاكمات

أوضح رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي في تصريح تلفزيوني من قصر الأونيسكو ان "السبب الاساسي في اقراح قانون العفو العام هو انه هنك موقوفين أكثر من 10 سنين من دون محاكمة ونريد بت هذا الموضوع والعفو عنهم".
ولفت إلى انه "بعد ذلك رأينا انه ربما العفو لا يكون مناسبا فكتلتنا قدمت اقتراحا باخلاء سبيل موقوفين واجراء محاكمتهم لا العفو الكامل عنهم". وقال: "تم اعطاء مهلة 15 يوما لكافة اقتراحات القوانين المقدمة حول هذا الملفط، مشددا على ان "الهدف الاسراع باجراء المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ بالسجون".
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