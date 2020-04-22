حنكش: نحن بحاجة إلى ارادة سياسية لمحاسبة الفاسدين

أشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، في حديث تلفزيوني من قر الأونيسكو إلى انه " انتخبنا سابقا كأعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبعد ذلك دخلنا إلى ثورة وطالبت الناس بانتخابات نيابية لتجديد ثقتهم بالحكومة وبالسلطة ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين لأن الكل يتكلم عن فاسدين ولا نرى فاسدين"، سائلا "لماذا هذا المجلس ما زال معلقا الاشرف لنا ان نلغيه".
ولفت إلى انه "لم نر مسؤولا أو وزيرا فاسدا تمت محاسبته في لبنان"، معتبرا انه "نحن بحاجة إلى ارادة سياسية لمحاسبة الفاسدين، وأنا ارى انه ناك صعوبة بأن نفتح هذا الموضوع ونذهب إلى استقلالية القضاء".
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