نديم الجميل: الوضع الاقتصادي صعب والبلد مقبل على انفجار اجتماعي

لفت النائب نديم الجميل في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية الى ان الوضع الاقتصادي صعب والبلد مقبل على انفجار اجتماعي حتى لو اقرينا عدة قوانين.
فرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤكدا انه "كل ثلاث جلسات سيكون هناك جلسة مساءلة للحكومة"، فرد الجميل "لن نستطيع ان نعقد جلسة لان بعد الكورونا هناك انفجار اجتماعي".
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