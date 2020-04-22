نديم الجميل: الوضع الاقتصادي صعب والبلد مقبل على انفجار اجتماعي

لفت النائب ​نديم الجميل​ في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية الى ان ​الوضع الاقتصادي​ صعب والبلد مقبل على ​انفجار​ اجتماعي حتى لو اقرينا عدة قوانين.

فرد عليه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مؤكدا انه "كل ثلاث جلسات سيكون هناك جلسة مساءلة للحكومة"، فرد الجميل "لن نستطيع ان نعقد جلسة لان بعد ​الكورونا​ هناك انفجار اجتماعي".