الجسر تعليقا على رفع الحصانات عن الوزراء: علينا ان نبدأ بجميع الفئات

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ في مداخلة له خلال ​الجلسة التشريعية​ الى أنه "عندما نتكلم عن رفع الحصانات يجب ان نتكلم عن كل شيء فالضباط يحاكمون امام المحكمة من العسكرية و​القضاة​ وغيرهم"، لافتا الى أنه "حتى التفسير يحتاج الى تعديل دستوري وهذه تشكل سابقة وعلينا ان نبدأ بالكل لا أن نرفع الحصانة من جانب واحد والا اخذ الموضوع منحى سياسي".

هذا واحيل الافتراح الى اللجنة المختصة مع الاقتراحات المتعلقة بالمحاكمات.