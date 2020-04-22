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افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان مراقبي مصلحتي الاقتصاد والزراعة في الجنوب وبمؤازرة عناصر من مكتب امن الدولة واصلوا جولاتهم المكثفة على محال الجملة لبيع الخضار والفاكهة في حسبة صيدا بهدف ظبط الاسعار وملاحقة المخالفين.
وقام المراقبون بعملية تدقيق بالاسعار وفواتير المبيع حيث تبين توافقها مع جدول اسعار المنتجات الزراعية التوجيهي في اسواق الجملة الذي يصدر اسبوعيا عن وزارة الزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جولة لمراقبي وزارة الإقتصاد في سوق الحسبة-صيدا لمراقبة الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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