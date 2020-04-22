النشرة: جولة لمراقبي وزارة الإقتصاد في سوق الحسبة-صيدا لمراقبة الأسعار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان مراقبي مصلحتي ​الاقتصاد​ والزراعة في ​الجنوب​ وبمؤازرة عناصر من مكتب ​امن الدولة​ واصلوا جولاتهم المكثفة على محال الجملة لبيع الخضار و​الفاكهة​ في حسبة صيدا بهدف ظبط ​الاسعار​ وملاحقة المخالفين.

وقام المراقبون بعملية تدقيق بالاسعار وفواتير المبيع حيث تبين توافقها مع جدول اسعار المنتجات الزراعية التوجيهي في اسواق الجملة الذي يصدر اسبوعيا عن ​وزارة الزراعة​.