لفت وزير الدولة للشؤون الخارجية في ​الامارات​ ​أنور قرقاش​ الى اننا "نقترب من إنجاز المليون فحص في دولة ​الإمارات​ ضمن منهجية علمية فاعلة لمواجهة وباء ​فيروس كورونا​". وأضاف: "التحدي كبير عالميا، وثقتنا مطلقة في قيادتنا، وفي خط الدفاع الأول ​الجيش​ الأبيض من أطباء وممرضين واختصاصيين، وأيضا متطوعون، يلبون نداء الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: بلاده أصبحت قريبة من الوصول إلى مليون فحص لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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