وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 682 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة

أعلنت وزراة ​الصحة العامة​ عن تسجيل 5 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الحالات المثبة الى 682، مبينة أن جميع الحالات الجديدة هي لمقيمين فيما لم يتم تسجيل أي حالة بين الوافدين.

وكشفت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع الإجمالي الى 22، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خلال 24 ساعة هي 1089 في 22 مختبرا.