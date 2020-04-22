أعلنت وزراة الصحة العامة عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد الحالات المثبة الى 682، مبينة أن جميع الحالات الجديدة هي لمقيمين فيما لم يتم تسجيل أي حالة بين الوافدين.
وكشفت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة جديدة ما يرفع الإجمالي الى 22، موضحة أن عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها خلال 24 ساعة هي 1089 في 22 مختبرا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 682 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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