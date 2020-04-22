مجلس النواب يسقط صفة العجلة عن اقتراح قانون محاكمة الوزراء ورفع الحصانة عنهم

أسقط ​مجلس النواب​ صفة العجلة عن اقتراح قانون محاكمة الوزراء ورفع الحصانة عنهم ​​​​​، وأحال رئيس المجلس ​نبيه بري​ اقتراح القانون إلى لجنة نيابية تناقش اقتراحات مماثلة له. كما أسقط صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بوقف الاعمال والاشغال العائدة لسد بسري وأحاله الى اللجان. وسقطت صفة العجلة عن اقتراح القانون المتعلق بتقصير ولاية المجلس واجراء انتخابات مبكرة. فيما صدّق المجلس على اقتراح قانون حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة، كما أقر تمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية مع تعديل المهلة الزمنية بسنة من تاريخ إقراره بدلاً من نهاية العام الحالي. وأقر اقتراح القانون الرامي إلى ضم قرية تل اندي إلى قضاء عكار.

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