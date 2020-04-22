علي عمار تقدم باستقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

تقد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ تقدم باستقالته من عضوية المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​. وتمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على عمار العودة عن استقالته.

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