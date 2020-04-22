أكثر من 110 آلاف وفاة في أوروبا بكورونا

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باريس: أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة 110 آلاف شخص في أوروبا، أي نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 09,20 ت غ.
في المجموع، تبدو أوروبا القارة الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 110 آلاف و192 شخصا فيها، من أصل مليون و246 ألف و840 إصابة، ومن 177 ألف و368 وفاة في العالم. والبلدان الأكثر تضررا هما إيطاليا (24 الف و648) وإسبانيا (21 ألف و717) تليهما فرنسا (20 ألف و796) وبريطانيا (17 الف و337).
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