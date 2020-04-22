ألمانيا تسجل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و280 حالة وفاة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن سجلت ألمانيا 280 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فضلًا عن 2237 إصابة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية". وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان، أكد أن بلاده ستقوم بتغطية تكاليف علاج مرضى وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" الذين جرى نقلهم من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة إلى مستشفياتها، كبادرة حسن نية.

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