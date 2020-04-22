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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تايلاند تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت تايلاند، الأربعاء، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، في استمرار يشير إلى تراجع عدد الحالات الجديدة بالبلاد.
ورغم تباطؤ وتيرة ظهور حالات جديدة، فإن المسؤولين لا يزالون حذرين.
وقال تاويسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن "تراجع الأعداد نجاح صغير... لكن لا يمكننا التخلي عن حذرنا".
وأضاف أن الوفاة الجديدة التي سُجلت اليوم هي لامرأة تايلاندية عمرها 58 عاما كانت تعاني داء السكري وارتفاع ضغط الدم.
وسجلت تايلاند في المجمل 2826 إصابة مؤكدة بعدوى الفيروس و49 وفاة.
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