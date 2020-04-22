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تسارع وتيرة إصابات كورونا في ألمانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

تسارع وتيرة إصابات كورونا في ألمانيا

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة إلى 145694.

 

وقال المعهد إن هذه الأرقام تشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي.

 

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في حين ارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة.

 

 

وأعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من رفع إجراءات الحجر الصحي التي يتم تنفيذها جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا توجد دولة آمنة من تفشي الفيروس.

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