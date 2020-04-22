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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسارع وتيرة إصابات كورونا في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2237 حالة إلى 145694.
وقال المعهد إن هذه الأرقام تشير إلى تسارع وتيرة العدوى لليوم الثاني على التوالي.
في حين ارتفع عدد وفيات الفيروس بمقدار 281 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 4879 حالة.
وأعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن اعتقاده بأن القواعد الخاصة بالتباعد والنظافة الصحية ستستمر لفترة طويلة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من رفع إجراءات الحجر الصحي التي يتم تنفيذها جراء تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا توجد دولة آمنة من تفشي الفيروس.
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