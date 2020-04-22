شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان.. تسجيل 106 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1614 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1614 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم، أن 35 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين. Advertisements وسجلت السلطنة 238 حالة تعاف وثماني حالات وفاة. ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

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