شكرا لقرائتكم كورونا والحيوانات مجدداً.. هل ينقل البعوض الوباء؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مازال فيروس كورونا المستجد يشغل العالم بسبب ارتفاع أعداد الضحايا التي يسجلها يوميا، ومع اقتراب شهر الصيف والتغييرات التي تطرأ على المناخ إثر قدومه، يسارع العلماء لاكتشاف أي جديد قد يكون مفيدا ويغير مجرى انتشار الوباء.

وبالعودة إلى الحيوانات مجددا، فقد بدأت مخاوف جديدة وتساؤلات كثيرة بالظهور حول إمكانية حمل مصاصات الدماء الصغيرة الطائرة كورونا ونقله إلى البشر، وبينها البعوض، إلا أن منظمة الصحة العالمية (WHO)، ردت على هذه الاستفسارات قائلة: إنه لا يوجد حالياً أي دليل على ذلك، فالفيروس التاجي الجديد هو فيروس تنفسي وليس منقولاً بالدم بل ينتشر بشكل أساسي من خلال قطرات تتكون عندما يسعل أو يعطس المصاب، أو من خلال قطرات اللعاب أو إفرازات الأنف، إذ تتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص.

كما أوضحت المنظمة أنه يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لأشياء أو أسطح ملوثة ومن ثم لمس عيونهم أو أنوفهم أو أفواههم، أو إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره، بحسب ما نشره موقع "تي. أونلاين. دي إي" الألماني.

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صورة مجهرية لفيروسات الحمى الصفراء التي ينقلها البعوض

طفيليات الملاريا تنقلها البعوضة عبر لعابها وتفتك بكريات الدم الحمراء ويتضخم معها الطحال

تجنبوا لدغات البعوض

بدورهم، أفاد خبراء أنه على الرغم من ذلك، يجب على الأشخاص السعي جاهداً لتجنب لدغات البعوض لأنها تنقل أمراضاً أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تآكل جهاز المناعة لدى الشخص وبالتالي تجعله أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأوصوا بضرورة المواظبة على غسل اليدين بانتظام وعدم لمس الوجه، وممارسة التباعد الاجتماعي، بافتراض أن أي شخص قد يحمل الفيروس.

إلى ذلك، أكد مسؤولو الصحة أنه يجب أن تبقى على بعد 3 أمتار على الأقل عن الآخرين وأن تعمل من المنزل، إن أمكن.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا في العالم تجاوز مساء الثلاثاء 2,5 مليون شخص، أكثر من 80% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.