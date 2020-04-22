سلطات السعودية سمحت بإقامة صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي بدون مصلين

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في بيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز "وافق على إقامة صلاة التراويح خلال ​شهر رمضان​ المقبل في المسجدين الحرام والنبوي في مكة والمدينة وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار ​فيروس كورونا​".

ذيكر أن ​السعودية​ سجلت أكثر من 11 ألف حالة إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص.