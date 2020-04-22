أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في بيان أن الملك سلمان بن عبد العزيز "وافق على إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المقبل في المسجدين الحرام والنبوي في مكة والمدينة وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا".
ذيكر أن السعودية سجلت أكثر من 11 ألف حالة إصابة بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مائة شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السعودية سمحت بإقامة صلاة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي بدون مصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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