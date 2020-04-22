8 إصابات بفيروس كورونا في دار لرعاية الأطفال بطوكيو

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن دارا لرعاية ​الأطفال​ الرضّع والصغار في ​طوكيو​، أعلنت اليوم تسجيل ثماني ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​.

وأوضحت ان "نتيجة اختبار للكشف عن الفيروس خضع له أحد العاملين في المؤسسة جاءت إيجابية يوم 16 نيسان، مما أدى لإجراء فحوص للمقيمين بالدار.

وأضافت الوكالة، أنه لم تظهر على أي من الأطفال الثمانية الذين بيّنت الفحوص إصابتهم بالفيروس أعراض شديدة مثل الحمى.

هذا وتعتمد ​اليابان​ على مؤسسات لرعاية معظم الأطفال، الذين لا يمكنهم العيش مع آبائهم لأسباب مثل تعرضهم لإساءة المعاملة والإهمال.