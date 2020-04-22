الصحة في سنغافورة: الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 1016

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم 1016 حالة أخرى بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10141.
وأوضحت وزارة الصحة إن معظم الحالات كانت بين العمال المهاجرين وهي فئة مسؤولة عن أكثر من ثلاثة أرباع الإصابات في المدينة.
وكان رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ، قد قال إن بلاده مددت لمدة أربعة أسابيع حتى الأول من حزيران إغلاقا جزئيا للحد من انتشار فيروس كورونا في الدولة المدينة.
وكان من المقرر أن تسري إجراءات الإغلاق التي تشمل معظم أماكن العمل والمدارس من السابع من نيسان حتى الرابع من أيار.
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