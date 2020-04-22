الصحة الفلسطينية: إرتفاع عدد المصابين بكورونا الى 474

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة عن "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ضواحي مدينة القدس المحتلة؛ ليرتفع عدد الإصابات المُسجّلة في المحافظات الفلسطينية إلى 474 إصابة"، موضحة أن "الإصابة لسيدة ثلاثينية من كفر عقب شمالي القدس المحتلة، ليرتفع عدد الإصابات في ضواحي المدينة المُقدّسة إلى 139".
ولفتت كيلة، خلال مؤتمر صحفي برام الله، الى "وجود 389 حالة مصابة ما زالت تعاني من الفيروس، فيما تعافت 69 حالة"، مؤكدة أن "جميع الحالات في مراكز الحجر والعلاج بوضع صحي مستقر، ولا يوجد أي حالة داخل أقسام العناية المكثفة".
وأشارت إلى أن "نسبة الإصابات في صفوف العمال ومخالطيهم بلغت 75% من مجمل الحالات"، معلنة أن "وزارة الصحة أجرت نحو 26 ألف فحص لعينات مشتبه بإصابتها، فيما عدد الموجودين في الحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 10790 شخصًا، في وقت تتابع الوزارة 253 حالة في مراكز العزل والعلاج".
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