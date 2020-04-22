خامنئي يوجه رسالة الى الحرس الثوري الايراني

وجه المرشد الأعلى ال​إيران​ي ​علي خامنئي​، رسالة إلى ​الحرس الثوري الإيراني​ بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة. ولفت رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة في إيران الى إن "خامنئي أعرب عن شكره وتقديره للأداء والجهود الجيدة لقوات حرس الثورة". وذكرت وكالة "ارنا" أن "العميد محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للقائد العام أجرى اتصالا مع ​اللواء​ ​حسين سلامي​ القائد العام لحرس الثورة، وأبلغه برسالة قائد ​الثورة الإسلامية​ آية الله ​علي الخامنئي​ بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة".

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