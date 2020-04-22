ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في استراليا إلى 74 والاصابات إلى 6645

ارتفع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في ​أستراليا​ إلى 74 حالة، بعد وفاة 3 أشخاص في الـ 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفع عدد الاصابات إلى 6645 إصابة

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية ​نيو ساوث ويلز​، عن وفاة امرأة "92 عاما" في دار لرعاية المسنين في غرب ​سيدني​، ووفاة رجل "75 عاما"، وامرأة "80 عاما".

وكانت أستراليا، قد انضمت في وقت سابق، إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على ​الصين​، بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت ب​تحقيق​ دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره، ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع ​الحيوانات​ البرية فى مدينة ​ووهان​ بوسط الصين في أواخر العام الماضي.