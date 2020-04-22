ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في استراليا إلى 74 والاصابات إلى 6645

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 74 حالة، بعد وفاة 3 أشخاص في الـ 24 ساعة الأخيرة، كما ارتفع عدد الاصابات إلى 6645 إصابة
وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، عن وفاة امرأة "92 عاما" في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني، ووفاة رجل "75 عاما"، وامرأة "80 عاما".
وكانت أستراليا، قد انضمت في وقت سابق، إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين، بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره، ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية فى مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي.
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