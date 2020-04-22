ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 58 حالة، وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.
يذكر ان جنوب أفريقيا، سجلت أول حالة لفيروس كورونا في 5 آيار، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أوضحت السلطات في جنوب أفريقيا، إنها ضبطت أفرادا من الشرطة، متورطين في بيع الخمور، بصورة غير قانونية في ظل حظر فرضته السلطات على بيع كل المشروبات الكحولية والسجائر، ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب في موجة من السرقات لمتاجر الخمور.
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