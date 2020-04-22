ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة

ارتفع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ في جمهورية ​جنوب أفريقيا​ إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت ​حالات​ الوفاة 58 حالة، وكانت آخر إحصائية أعلنتها ​وزارة الصحة​ بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.

يذكر ان جنوب أفريقيا، سجلت أول حالة لفيروس كورونا في 5 آيار، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.

وفي السياق ذاته، أوضحت السلطات في جنوب أفريقيا، إنها ضبطت أفرادا من ​الشرطة​، متورطين في بيع الخمور، بصورة غير قانونية في ظل حظر فرضته السلطات على بيع كل ​المشروبات الكحولية​ و​السجائر​، ضمن إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مما تسبب في موجة من ​السرقات​ لمتاجر الخمور.