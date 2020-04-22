وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 31 حالة من المصابين بكورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الكويوتي باسل الصباح "شفاء 31 حالة من المصابين ب​فيروس كورونا​ ليصبح عدد الذين تماثلوا للشفاء 443 حالة".

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ​العالم​ تجاوز 2,5 مليون شخص، اكثر من ثمانين في المئة منهم في ​اوروبا​ و​الولايات المتحدة​.

واحصيت مليونان و503 الاف و429 اصابة بينها 172 الفا و551 وفاة وخصوصا في اوروبا، القارة الاكثر تضررا مع مليون و230 الفا و522 اصابة و108 الاف و797 وفاة، فيما سجلت الولايات المتحدة حيث لا تزال وتيرة تفشي الوباء هي الاسرع، 788 الفا و920 اصابة بينها 42 الفا و458 وفاة.