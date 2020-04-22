تسجيل 106 إصابات جديدة بكورونابسلطنة عمان والإجمالي يرتفع إلى 1614

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1614 حالة، مبينة أن 35 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين.
وكشفت عن 238 حالة تعاف وثماني حالات وفاة، داعية إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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