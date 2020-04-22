تسجيل 106 إصابات جديدة بكورونابسلطنة عمان والإجمالي يرتفع إلى 1614

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية تسجيل 106 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1614 حالة، مبينة أن 35 من الإصابات ​الجديدة​ لعمانيين، بينما 71 لغير عمانيين.

وكشفت عن 238 حالة تعاف وثماني ​حالات​ وفاة، داعية إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.