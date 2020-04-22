رئيس الوزراء الإسباني: سنبدأ بإنهاء إجراءات العزل في النصف الثاني من ايار

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر أيار.
و أوضح في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من أيار انه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين".
هذا وتسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في كانون الاول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفا و114)، وإسبانيا (21 ألفا و282)، وفرنسا (20 ألفا و265) وبريطانيا (16 ألفا و509).
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