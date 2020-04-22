رئيس الوزراء الإسباني: سنبدأ بإنهاء إجراءات العزل في النصف الثاني من ايار

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة ب​فيروس كورونا​ في النصف الثاني من شهر أيار.

و أوضح في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد ​حالة الطوارئ​ حتى التاسع من أيار انه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين".

هذا وتسبب تفشي وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في ​العالم​، نحو ثلثيهما في ​أوروبا​، منذ ظهوره في ​الصين​ في كانون الاول، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. وسجلت ​الولايات المتحدة​ أعلى عدد ​وفيات​ (42 ألفا و364)، متقدمة على ​إيطاليا​ (24 ألفا و114)، و​إسبانيا​ (21 ألفا و282)، و​فرنسا​ (20 ألفا و265) و​بريطانيا​ (16 ألفا و509).