تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا في الضنية

سجلت بلدة الضينة أول حالة وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​المستشفى الحكومي​ في ​طرابلس​، في وقت متأخر من مساء امس، وهو المصاب الثاني بالفيروس في ​الضنية​. وقد تسبب اختلاطه بعائلته بإصابة زوجته وولديه وابن شقيقه. وبحسب المعلومات فإن المتوفي يعاني اصلا من مشاكل صحية في القلب والرئتين.

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