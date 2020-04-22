تيمور جنبلاط: الثقة بقوى الأمن وبالقضاء لتوقيف مرتكبي جريمة بعقلين

علٌق رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على جريمة ​بعقلين​، قائلا: "أمام هول الجريمة التي صدمت الضمير والوجدان، التعازي الصادقة لعائلات الضحايا، لأهل ​عرسال​ الأعزاء، وللعائلات السورية التي طالها المصاب، ولأهالي بعقلين والجبل"، مؤكدا ان "الثقة بقوى الأمن وبالقضاء لتوقيف المرتكبين وإحقاق العدالة. لتكن جرس إنذار لكي نعي جميعًا مسؤولياتنا تجاه ثقل أزمات المجتمع".

يذكر انه وقعت مساء أمس جريمة في بلدة بعقلين راح ضيحتها 9 أشخاص بينهم امرأة ثلاثينية وطفلان، ولا تزال ​القوى الأمنية​ تعمل على القاء القبض على منفذ الجريمة الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.