اتحاد بلديات الحاصباني يطالب وزير الزراعة بايقاف توزيع الجنزارة

طالب اتحاد بلديات الحاصباني، في بيان وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ بـ"ايقاف وتأجيل توزيع كمية المركبات النحاسية الجنزارة"، مشيرا الى أن "هذه ​الأدوية​ قد اشترتها ​وزارة الزراعة​ بواسطة ​الهيئة العليا للإغاثة​ من اجل مكافحة مرض عين الطاووس على الزيتون وليس لأي أمراض على زراعات أخرى".

وأوضح أن "معظم أشجار الزيتون قد شارفت على الأزهار وقد اصبح متعذرا رش الجنزارة عليها وأننا نستغرب لماذا لم توزع هذه الأدوية في الوقت المناسب بعد ان بقيت في مستودع ​كفرشيما​ لعدة اشهر منذ العام الماضي"، معتبرا أن جدول توزيع هذه الأدوية يحتوي خللا وفسادا كبيرا حيث ستوزع

كميات منها على مناطق ليس فيها مرض عين الطاووس وليس فيها زيتون".

وبين أنه "لهذا وللعديد من الأسباب نطالبكم بايقاف ومنع توزيع هذه الأدوية وتأجيل توزيعها الى الخريف حين يصبح مناسبًا رش مرض عين الطاووس"، مضيفا: "بعد ان قام ​ديوان المحاسبة​ بالتحقيق في صفقة الأدوية المذكورة، ندعو إدارة ​التفتيش المركزي​ الى وضع يدها على الملف ومنع توزيع ادوية الجنزارة قبل الخريف موعد مكافحة مرض عين الطاووس، والتحقيق في مختلف جوانب ​الفساد​ في صفقة الأدوية هذه".

